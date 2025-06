Mercado: 'sim' de Gerson, Soteldo no Mundial e volante corintiano no limbo

O mercado da bola voltou a ficar agitado diante da janela de transferências especial para o Mundial, e mesmo quem não participará da Copa do Mundo de Clubes está se mexendo para reforçar os elencos.

Veja destaques

Gerson está cada vez mais perto de deixar o Flamengo Imagem: Liamara Polli/AGIF

"Sim" de Gerson. Gerson está inclinado a aceitar a oferta do Zenit, da Rússia, e deve deixar o Flamengo após a Copa do Mundo de Clubes da Fifa, informou o colunista André Hernan no De Primeira. "Ele entende que é uma proposta tentadora. [...] Há um caminho de um sim para o Zenit vindo do Gerson — o que pega muita gente do Flamengo de surpresa, e aí não tem o que fazer, é uma escolha do jogador. Esse interesse existe e é para depois do Mundial, na próxima janela.

Botafogo com novo atacante. O Botafogo anunciou hoje a contratação do atacante Arthur Cabral. O jogador estava no Benfica e assinou contrato com os cariocas até o fim de 2028. O clube de John Textor pagará ao Benfica 15 milhões de euros (R$ 95,1 milhões), e os portugueses ficarão com 10% de mais valia. O novo atacante do Botafogo se juntará à deleção nos EUA para a disputa do Mundial de Clubes.

Soteldo disputará o Super Mundial com a camisa do Fluminense Imagem: EDU ANDRADE/FATOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Soteldo no Mundial. Santos e Fluminense concluíram a negociação por Yeferson Soteldo. O Tricolor está comprando 50% dos direitos econômicos do jogador por 5,5 milhões de dólares (R$ 30 milhões). Santos e Tigres (MEX) dividirão os 50% restantes. Soteldo assinará com o Flu até 2028 e será reforço para a Copa do Mundo de Clubes. O prazo de inscrições vai até amanhã. A negociação foi destravada quando o atleta pediu para sair do Peixe.

Baixa no Galo. O Atlético-MG acertou a venda do meia Bruninho para o Karpaty, da Ucrânia. O jogador estava emprestado ao time ucraniano, que decidiu exercer o direito de compra previsto em contrato por 800 mil euros (R$ 5 milhões na cotação atual) por 75% dos direitos econômicos. Os clubes trocam documentos para oficializar o negócio.

Thomas Agustín tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2025 Imagem: Divulgação/Agência Corinthians

Corintiano no limbo. O volante Thomas Agustín, que não atua pelo sub-20 do Corinthians desde o ano passado, vive uma situação delicada. Ainda com contrato ativo, o jogador de 21 anos seria emprestado ao Botafogo-SP — onde já treina há mais de 10 dias —, mas o negócio foi cancelado pela atual diretoria do Timão. Quatro meses antes de completar 21 anos, Agustín teve seu contrato renovado com o Timão: em outubro de 2024, o meia assinou a extensão de vínculo até 31 de dezembro deste ano.

Fim da linha. O Vasco anunciou a saída do francês Dimitri Payet. O clube e o jogador chegaram a um acordo amigável para antecipar o fim do contrato do meia. O meia tinha contrato com o clube carioca até o dia 31 de julho de 2025. Payet chegou sem custos ao Vasco em agosto de 2023, após seis anos e meio no Olympique de Marselha, e conviveu com lesões nos últimos meses.

Igor Vinícius está de saída do São Paulo; destino é indefinido Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

De saída. Igor Vinícius caminha para deixar o São Paulo em breve. Titular em alguns momentos durante a passagem, o lateral perdeu espaço nos últimos meses por diferentes motivos. Uma lesão recente na lombar, o desempenho de Cédric e Ferraresi atuando improvisado no setor "escantearam" o jogador de 28 minutos. Ele já recebeu sondagens de Corinthians, Santos, Vasco e Fortaleza.