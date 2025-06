Mauro Cezar: Neymar nunca fez algo realmente grande pela seleção brasileira

Embora esteja sempre no centro das atenções, Neymar nunca fez nada grandioso vestindo a camisa da seleção brasileira, afirmou o colunista Mauro Cezar Pereira no Posse de Bola.

É impressionante como se discute tanto sobre isso. Como esse assunto volta na pauta. O cara não joga. O cara não consegue entrar em campo. O cara não consegue render. O cara foi eliminado pelo CRB — vai, Barroca! Não dá. Discutir com o torcedor do Botafogo e do CRB: esse é o momento dele. Agora, o jogador não vai comprar essa briga. Ninguém compra porque é um respeito excessivo. Ele nunca fez nada grande pela seleção brasileira, embora pudesse fazer.

Não é interessante para ninguém criticar o Neymar, ainda mais um jogador da seleção brasileira -- ninguém vai comprar essa briga. Diante do microfone, todo mundo vai encher a bola. A gente estava discutindo há pouco tempo a influência desse jogador, do seu estafe, em relação à contratação do técnico da seleção -- ah, esse nome ele não gosta. Talento é uma coisa. Na prática, o que funciona? Não funciona, não joga.

Para o colunista, Neymar decepcionou em campo quando precisou resolver pela seleção.

Mauro Cezar questionou o peso dado a Neymar na história da escrete pentacampeã do mundo.

Nunca fez grande Copa do Mundo, Copa América o Brasil ganhou em 2019 sem ele; com ele em campo, nem foi culpa dele, foi culpa mais do Tite, perdeu aqui para Argentina naquela Copa América da Covid. Na Copa do Mundo, ele virou meme porque ficava rolando, aparecia ele rolando, atravessando o planeta Terra, lembram? Talvez tenha sido o primeiro grande meme do futebol aquele em 2018.

A Copa de 2022 passou a Copa inteira tentando fazer aquele gol que ele fez contra a Croácia, tentando várias vezes aquela jogada. Muitas vezes não passava a bola para os companheiros, até que fez um gol, mas não adiantou nada porque a Croácia eliminou a seleção brasileira. E não bateu o pênalti, quer dizer, o que ele fez na seleção brasileira para merecer isso tudo?

O colunista ponderou, inclusive, a marca de Neymar como maior artilheiro da história da seleção.

Passou a carreira inteira jogando contra Bolívia, Venezuela, os times da América do Sul, porque só se joga contra eles. O Brasil, muitos jogos, né?

Pega a média de gols dele e do Pelé -- o Pelé ganha de lavada.

