Manchester City apresenta argelino Rayan Ait-Nouri para Mundial e se empolga: 'Lateral voador'

Sem esconder que passará por enorme reformulação para a próxima temporada, o Manchester City apresentou nesta segunda-feira seu primeiro reforço para o Mundial de Clubes: o lateral-esquerdo argelino Rayan Ait-Nouri assinou por cinco temporadas e chegou sob enorme expectativa na equipe de Pep Guardiola.

"O Manchester City tem o prazer de anunciar a contratação de Rayan Ait-Nouri do Wolverhampton Wanderers. O lateral-esquerdo de 24 anos assinou um contrato de cinco anos no Etihad Stadium, o que significa que permanecerá no clube até o verão de 2030", anunciou o City, encantado com sua contratação, denominada de "lateral voador."

"Jogador da seleção argelina, Ait-Nouri construiu uma reputação como um dos laterais mais promissores da Premier League nos últimos cinco anos, graças à sua produtividade no último terço do campo e à sua capacidade de frustrar os ataques adversários", definiu. "Ele se destacou principalmente no ataque e, na temporada passada, marcou quatro gols e deu sete assistências na primeira divisão, o que foi crucial para o Wolves consolidar seu status no Campeonato Inglês."

O ainda jovem jogador não escondeu sua alegria pela transferência. "Estou extremamente feliz e honrado por ter ingressado no Manchester City, um dos maiores clubes do mundo e a oportunidade de jogar pelo clube é um sonho que se tornou realidade", destacou.

O reforço aproveitou para comemorar a oportunidade de ser comandado pelo espanhol Pep Guardiola. "Também estou animado em trabalhar e aprender com Pep e sua equipe técnica, além de poder treinar e jogar ao lado de um grupo de jogadores de classe mundial", disse. "Entrar para o City é um momento de muito orgulho para minha família. Agora, mal posso esperar para começar e jogar diante dos nossos torcedores."

Antes de jogar na Inglaterra, Ait-Nouri reforçará o elenco no Mundial dos Estados Unidos, onde a equipe encara, na fase de grupos, o marroquino Wydad (dia 18), o Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos (22) e a italiana Juventus (26). E,a depender da empolgação do clube, rapidamente será um dos titulares.

"Lateral voador", definiu o City, antes de mais elogios ao contratado. "Firme na defesa e perigoso no ataque, seu valor em cada terço não pode ser subestimado. E, com apenas 24 anos, o céu é o limite para o jogador da seleção argelina."

Além de Ait-Nouri, o City está perto de oficializar a joia francesa Rayan Cherki, do Lyon, de somente 21 anos. O meia seria o substituto do experiente belga De Bruyne, que anunciou sua saída do clube ao término da temporada. O jogador foi fotografada em Manchester nesta segunda-feira. Quem também está perto é o meia holandês Reijnders, do Milan.