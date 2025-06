Luciano cresce com atuações decisivas e pede passagem entre os titulares do São Paulo

Luciano tem sido o jogador mais decisivo do São Paulo nos últimos jogos. O camisa 10 tricolor aproveitou as diversas lacunas no elenco devido à alta incidência de lesões nessa altura da temporada para voltar a figurar entre as primeiras escolhas de Luis Zubeldía merecidamente.

Nos últimos quatro jogos, Luciano marcou três gols. Contra o Talleres, pela Libertadores, foi o camisa 10 quem balançou as redes no finalzinho do jogo para garantir a vitória por 2 a 1 e a liderança do Grupo D e a segunda melhor campanha geral da primeira fase.

Luciano voltou a ganhar espaço no São Paulo após a lesão de Ferreirinha. Sem seu ponta pela direita, Luis Zubeldía decidiu mudar a configuração do time, abrindo mão da profundidade pelos lados do campo para ter o camisa 10 como um segundo atacante, com liberdade para transitar no campo ofensivo.

Posteriormente, com a lesão de Oscar, Luciano ganhou ainda mais protagonismo no time titular do São Paulo. O jogador até foi testado como um meia articulador das jogadas, mas é mais próximo da área que ele vem correspondendo às expectativas da comissão técnica.

Na próxima quinta-feira, contra o Vasco, no Morumbis, Luciano deve ser titular do São Paulo mais uma vez. Será o último jogo da equipe antes da pausa de um mês para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, e o camisa 10 certamente buscará encerrar a primeira metade da temporada em grande estilo.

Luciano, aliás, é o vice-artilheiro do São Paulo em 2025, com nove gols, dois a menos que André Silva, seu parceiro de ataque nas últimas partidas. Ferreirinha, lesionado, fecha o pódio, tendo balançado as redes cinco vezes.