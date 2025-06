Lewandowski deixa seleção nacional após perder braçadeira de capitão

Robert Lewandowski disse que não voltará a jogar pela Polônia sob o comando do atual treinador, logo após o atacante ter sido destituído da função de capitão ontem (8).

O que aconteceu

O técnico da Polônia, Michal Probierz, conversou com Lewandowski e informou que ele não seria mais o capitão da equipe. O novo dono da braçadeira será o meio-campista Piotr Zielinski, da Inter de Milão.

Por decisão do treinador Michal Probierz, Piotr Zielinski tornou-se o novo capitão da seleção polonesa. O treinador informou pessoalmente Robert Lewandowski, toda a equipe e o pessoal de treinamento de sua decisão.

Comunicado da Federação Polonesa (PZPN)

A resposta de Lewandowski via rede social foi rápida. O atacante do Barcelona fez uma publicação se despedindo do selecionado nacional, explicando que perdeu a confiança no treinador atual.

Considerando as circunstâncias e a perda de confiança no treinador da seleção polonesa, decidi deixar de jogar pela seleção polonesa enquanto ele for o treinador. Espero ter a chance de jogar novamente para os melhores torcedores do mundo.

Lewandowski, nas redes sociais

O atacante do Barcelona não está com a seleção na atual Data Fifa. Ele pediu para ficar fora, citando exaustão física e mental decorrente de uma longa temporada como o motivo de sua ausência.

O atleta de 36 anos é o maior artilheiro da Polônia, com 85 gols pela seleção. Ao todo, ele fez 158 partidas com a camisa da seleção, e era o capitão desde 2014.