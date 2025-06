Leilão de Neymar terá coroa com pedras raras e apresentação de Ana Castela

A 5ª edição do Leilão Beneficente do Instituto Neymar Jr, que acontece amanhã na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo, terá entre os itens a serem arrematados uma coroa feita com pedras preciosas.

Veja detalhes

O item foi feito à mão em prata maciça com a aplicação de banho de ouro amarelo 18 quilates. A coroa, que tem dez pontas, remete aos dez anos do instituto e ao número utilizado pelo atleta na maior parte de sua carreira.

A peça traz momentos da trajetória de Neymar tanto dentro quanto fora dos campos: datas de transferências, frases marcantes e assinaturas do atleta foram estampados na parte interna do acessório.

Pedro Yossef é o designer joalheiro criador da coroa, que é cravejada com pedras preciosas como safiras, ônix e outros materiais.

Criar esta coroa foi mais do que um exercício de design: foi um mergulho profundo na história, na emoção e na carreira consagrada do Neymar. Cada detalhe reflete não apenas o atleta brilhante, mas o ser humano que inspira milhões Pedro Yossef

O evento terá Ana Castela como uma das apresentadoras. A cantora comandará o leilão ao lado de outros famosos, como Ratinho, Tom Cavalcante, João Adibe Marques, Tati Barbieri e o próprio Neymar.

O leilão terá 100% de sua arrecadação destinada aos projetos sociais do Instituto Projeto Neymar Jr. A cerimônia ainda contará ainda com atrações musicais.