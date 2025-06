Kayla Harrison quer Amanda Nunes no auge físico: "Vamos fazer história no UFC"

Recém-coroada campeã peso-galo (61 kg) do UFC, Kayla Harrison já tem um objetivo claro em mente: enfrentar Amanda Nunes em sua melhor forma. Após conquistar o cinturão no UFC 316, a norte-americana não escondeu o desejo de protagonizar uma superluta contra a ex-campeã e garantiu estar disposta a aguardar o tempo necessário para que a rival esteja 100% preparada.

Durante a coletiva de imprensa após o evento, Harrison destacou que um eventual confronto entre as duas poderia representar um divisor de águas para o MMA feminino. Segundo ela, uma vitória sobre Nunes só terá real significado se a brasileira estiver no auge físico e técnico.

"Vou dar à Amanda todo o tempo que ela precisar para se preparar. Quero enfrentá-la na melhor versão possível. Eu também estarei no meu melhor momento, e vamos fazer mágica dentro do octógono. Vamos quebrar recordes e fazer história", declarou a bicampeã olímpica.

Momentos distintos

Com um cartel de 19 vitórias e apenas uma derrota, Harrison vive uma ascensão meteórica desde sua estreia no UFC, em abril de 2024, já somando três triunfos - dois deles por finalização. Do outro lado, Nunes está afastada desde junho de 2023, quando se despediu do esporte após defender com autoridade o cinturão contra Irene Aldana.

A possível reunião entre as duas lendas do MMA é tratada como um dos confrontos mais aguardados da história da divisão até 61,2 kg. Além do alto nível técnico, o duelo promete grande apelo comercial e atenção global por conta do histórico de tensão entre as duas na época de 'American Top Team'. Para Kayla, o encontro é mais do que inevitável - é a chance de marcar época e elevar o patamar do esporte.

