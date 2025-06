Julianna Peña lamenta derrota para Kayla Harrison no UFC 316: "Muito decepcionada"

No último sábado (7), Julianna Peña perdeu o posto de campeã dos pesos-galos (61 kg) do Ultimate. A então detentora do cinturão não foi páreo para Kayla Harrison, que venceu de maneira dominante - via finalização - no segundo round do confronto que serviu como 'co-main event' do UFC 316, sediado em Newark (EUA). Dias após o evento, 'The Venezuelan Vixen' quebrou o silêncio e lamentou o revés sofrido para a bicampeã olímpica de judô.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Julianna agradeceu o apoio de seus fãs e, ao mesmo tempo, se desculpou com seus seguidores pelo desempenho abaixo da expectativa no UFC 316. Mesmo frustrada com o resultado adverso, a veterana reconheceu o mérito de sua adversária na ocasião. Já de olho na próxima rodada, Peña ressaltou seu foco de voltar a figurar no posto de soberana da categoria até 61 kg.

"Obrigado aos fãs que me apoiaram com seu amor e incentivo durante esse camp. Amo todos vocês e sou grata por todo o apoio e energia que vocês me deram - realmente significa muito. Me desculpem por não ter conseguido fazer o trabalho. Estou super decepcionada, mas tiro meu chapéu para a Kayla pela vitória. Agora é hora de me recuperar e me preparar para a próxima luta, porque já quero 'reservar' de antemão a vencedora (de Kayla vs Amanda)", declarou Peña.

Ex-campeã no radar de brasileira

Disposta a conquistar mais um 'title shot' com um triunfo na próxima rodada, Julianna pode ver seu caminho ser cruzado com o de uma brasileira. Número 3 do ranking e vindo de vitória, Ketlen Vieira já havia adiantado que seu plano para se credenciar para uma disputa de cinturão envolvia enfrentar a perdedora da disputa entre Harrison e Peña. Com ambas atletas precisando de ao menos um resultado positivo para brigar pelo posto de desafiante, um confronto direto entre a americana e a manauara surge como uma possibilidade razoável.

