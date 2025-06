Jorginho aparece no BID e está liberado para reforçar o Flamengo

Único reforço do Flamengo para a disputa do Super Mundial, o meio-campista Jorginho teve o seu nome inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF hoje (9). Assim, a partir de agora, ele está pronto para reforçar o time carioca no decorrer da temporada.

O que aconteceu

Anunciado na última sexta-feira, o jogador chega com status de titular e pode até mesmo aparecer na estreia, já que De La Cruz se recupera de contusão. Após conceder a sua primeira coletiva no sábado, o jogador participou de sua primeira atividade com os companheiros rubro-negros.

O atleta deve ser monitorado pela comissão técnica, que vai avaliar as sua condições físicas, já que ele vem de um final de temporada com o Arsenal, da Inglaterra. A ideia do estafe de Filipe Luís é que o camisa 21 faça uma boa adaptação para atender as exigências do esquema traçado pelo comandante flamenguista.

O Flamengo tem viagem marcada nesta quarta-feira para os Estados Unidos e o treinador deve fazer poucas mudanças em relação ao time que vem liderando o Campeonato Brasileiro de forma isolada até aqui.

Integrante do Grupo D, o clube carioca faz a sua estreia na próxima segunda-feira e enfrenta o Espérance, da Tunísia, na Filadélfia. O segundo duelo está marcado para dia 20, no encontro mais esperado da chave: o Chelsea, da Inglaterra. A partida que encerra a fase de classificação vai ser diante do Los Angeles FC, em Orlando.