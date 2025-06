Já classificado, Corinthians vence o Flamengo pelo Brasileirão feminino

O Corinthians venceu o Flamengo por 1 a 0 nesta segunda-feira, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino, no Canindé, em São Paulo (SP). Vic Albuquerque foi a autora do gol do triunfo.

As Brabas, que entraram em campo já classificadas às quartas de final após a combinação de resultados desta rodada, chegaram aos 28 pontos, agora na segunda colocação. Já o Rubro-Negro caiu para a sexta posição, com 23 unidades somadas.

Pela próxima rodada do Brasileirão feminino, o Corinthians encara o Internacional. A bola rola às 18h (de Brasília), no Francisco Novelletto, em Porto Alegre (RS). O Flamengo, por sua vez, enfrenta o América-MG, às 17h do sábado, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ).

Vitória das Brabas na 13ª rodada do Brasileirão Feminino! ??? Corinthians 1 ? 0 Flamengo ? Vic Albuquerque#RespeitaAsMinas#VaiCorinthians pic.twitter.com/TbkM0AXSlY ? Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) June 10, 2025

O jogo

As mandantes abriram o placar aos dois minutos do segundo tempo. Jhonson recebeu pela direita, girou para cima da marcação e tocou para Vic Albuquerque, que finalizou alto para o fundo das redes.