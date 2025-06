Itália leva susto, mas vence Moldávia mesmo com técnico demitido e respira

A Itália até levou um susto, mas venceu a Moldávia por 2 a 0, em casa, e ganhou respiro nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

A Moldávia saiu na frente, mas teve seu gol anulado. Nicolaescu abriu o placar para os visitantes no começo do duelo, mas estava impedido — o lance foi checado pelo VAR.

Raspadori e Cambiasso marcaram os gols do jogo. O primeiro foi às redes na etapa inicial, e o segundo fechou a conta nos 45 minutos finais.

A partida marcou a despedida do técnico Luciano Spalletti. Ele foi demitido após a derrota da Itália para a Noruega na última sexta-feira — o que ensaiou um "drama" da seleção na luta por uma vaga na Copa do Mundo, mas permaneceu no comando da equipe até o final da Data Fifa.

A Itália chegou aos três pontos e assumiu a terceira colocação do grupo — a seleção tem um jogo a menos que Israel e dois a menos que a Noruega, que estão à frente. A Moldávia segue zerada e ocupa a última colocação.

As duas seleções voltam a campo no dia 5 de setembro, às 15h45 (de Brasília). A Itália recebe a Estônia, enquanto a Moldávia pega Israel, também em casa. Os dois jogos são válidos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Como foi o jogo

A Itália foi a campo com: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni e Ranieri; Cambiasso, Frattesi, Ricci, Tonali e Dimarco; Raspadori e Retegui. A Moldávia teve como titulares: Avram; Baboglo, Mudrac e Dumbravanu; Platica, Ionita, Bodisteanu e Reabciuk; Caimacov, Postolachi e Nicolaescu.

O jogo começou com um susto para a Itália. Ainda com nove minutos, Nicolaescu recebeu cruzamento e cabeceou para o gol. O lance, no entanto, foi analisado pelo VAR, que pegou impedimento do atacante no momento do cruzamento.

Água mole, pedra dura... A Itália melhorou no jogo depois do susto nos minutos iniciais. A pressão resultou em boas chances, mas que pararam no goleiro Avram ou na defesa adversária. Até que, aos 39, Ranieri recebeu pela esquerda e cruzou. Baboglo cortou mal, e a bola sobrou para Raspadori finalizar para as redes.

Raspadori comemora gol marcado pela Itália contra a Moldávia nas Eliminatórias Imagem: Daniele Mascolo/REUTERS

O empate quase veio no primeiro tempo. A Moldávia ficou muito perto do empate ainda na etapa inicial. Primeiro, Reabciuk soltou a bomba, e Donnarumma espalmou. Na sobra, Ionita finalizou cruzado, e ela passou rente à trave. No lance seguinte, Dumbravanu recebeu cruzamento de escanteio e mandou com endereço. Dimarco salvou em cima da linha.

A Itália ampliou no começo do segundo tempo. Após mais uma boa chegada da Moldávia, Orsolini respondeu em jogada pela direita. Ele levou para o fundo e cruzou rasteiro. Frattesi tentou finalizar, mas furou. Ela sobrou para Cambiasso chutar firme e fazer o segundo.

O restante da segunda etapa foi aberto. A Moldávia comandou mais as ações e teve chances de furar a defesa italiana, mas esbarrou em Donnarumma ou nos próprios erros. Do outro lado, a Itália chegou bem algumas vezes, porém finalizou mal.