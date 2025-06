Inter de Milão anuncia ex-jogador Cristian Chivu como novo treinador

A Inter de Milão anunciou hoje (9) o ex-jogador Cristian Chivu, de 44 anos, como novo técnico. O romeno assinou um contrato de dois anos, até junho de 2027.

O que aconteceu

Depois de encerrar sua carreira como jogador em 2014, Chivu foi treinador nas categorias de base da Inter de Milão entre 2018 e 2024. Sua primeira experiência em um time profissional foi no Parma, a partir do último mês de fevereiro.

O romeno assumiu a equipe com a missão de escapar do rebaixamento no Campeonato Italiano. Em 13 jogos, conquistou três vitórias, três derrotas e sete empates. O Parma terminou na 16ª posição, com 36 pontos, e ficou na primeira divisão.

Cristian Chivu chega para substituir Simone Inzaghi, que deixou o comando da Inter de Milão no final da temporada europeia para assumir o Al-Hilal, da Arábia Saudita.

A estreia de Chivu com a Inter é no dia 17 de junho, terça-feira, às 22h (de Brasília), diante do Monterrey (MEX), pela primeira rodada da fase de grupos do Super Mundial, no Rose Bowl, em Los Angeles. As duas equipes integram o grupo E, junto com o River Plate (ARG) e o Urawa Reds (JAP).

Passagem pela Inter de Milão como jogador

Revelado pelas categorias de base do CSM Resita, da Romênia, Cristian Chivu teve passagens por Universitatea Craiova-ROM, Ajax-HOL e Roma-ITA antes de assinar com a Inter de Milão, em julho de 2007.

O ex-lateral esquerdo disputou 169 jogos com a equipe italiana, marcou três gols e deu oito assistências. Venceu três títulos do Campeonato Italiano (2007/08, 2008/09 e 2009/10), uma Liga dos Campeões (2009/10), duas Copas da Itália (2009/10 e 2010/11), um Mundial de Clubes (2010) e dois troféus da Supercopa da Itália (2008 e 2010). Em março de 2014, Cristian Chivu encerrou sua carreira como jogador.