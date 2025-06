Achado, lesão e mais: o que 'escanteou' Igor Vinícius no São Paulo

Igor Vinícius caminha para deixar o São Paulo em breve. Titular em alguns momentos durante a passagem, o lateral perdeu espaço nos últimos meses por diferentes motivos.

As três causas principais

Igor Vinícius convive com uma lesão. O lateral teve um problema na lombar durante um jogo contra o Ceará e ainda está em recuperação. Durante esse período, viu os concorrentes irem bem e tem ficado cada vez mais para trás.

"Achado" de Cédric dificultou situação. O lateral português chegou ao São Paulo como uma solução barata para disputar posição no começo do ano, foi bem, se firmou e ganhou contrato maior. Ele pode atuar tanto defensivamente quanto como um ponta aberto pelo lado direito.

Improviso com Ferraresi deu certo. Com Cédric mais avançado ou até mesmo sem ele, Ferraresi conseguiu ganhar espaço atuando como lateral-direito. A função, inclusive, é exercida por ele também na seleção da Venezuela. Zagueiro de origem, o atleta mostra mais solidez defensiva do que Igor Vinícius.

Vai sair?

Igor Vinícius é alvo do mercado brasileiro. Recentemente, o atleta foi sondado por Corinthians, Santos, Vasco e Fortaleza e deve deixar o São Paulo.

O defensor tem contrato apenas até o final do ano com o São Paulo. As conversas por uma renovação do vínculo nem sequer aconteceram, segundo o colunista André Hernan, do UOL.

Igor Vinícius está no São Paulo desde 2019. O lateral entrou em campo 214 vezes, marcou sete gols e deu 23 assistências.