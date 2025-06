Hernan: Gerson tende a dizer 'sim' ao Zenit e sair do Flamengo

Gerson está inclinado a aceitar a oferta do Zenit, da Rússia, e deve deixar o Flamengo após a Copa do Mundo de Clubes da Fifa, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

O Gerson entende que é uma proposta tentadora. Não entrando no mérito da escolha do jogador, cada um escolhe o seu destino, mas há um caminho de um sim para o Zenit vindo do Gerson. O que pega muita gente do Flamengo de surpresa, e aí não tem o que fazer, é uma escolha do jogador.

O Zenit sempre teve interesse no Gerson e nunca desistiu. Ah, mas quando teve a outra proposta, não foi para frente. Não foi para frente, mas eles continuaram conversando -- sempre houve essa proximidade com o staff, com o pai do Gerson. Esse interesse existe e é para agora. Depois do Mundial, na próxima janela.

André Hernan

Segundo o colunista, o Flamengo não esperava perder Gerson dois meses após renovar o contrato e dar um aumento ao jogador, mas entende que a multa rescisória é justa.

O Flamengo entende que é um bom negócio.

Eu conversei com uma pessoa do Flamengo que me disse, olhando o copo meio cheio, que é um valor absurdamente bom para um jogador de quase 30 anos -- 25 milhões de euros à vista, no Pix, é excelente.

André Hernan

Na cotação atual, o valor representa cerca de R$ 159 milhões. Se for para o Zenit, Gerson deve ganhar salário até três vezes maior daquele que recebe no Flamengo.

