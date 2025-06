Gritos de 'MVP', tombo e homenagem: Antetokounmpo inaugura quadra no Rio

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O astro da NBA, a liga de basquete dos Estados Unidos, Giannis Antetokounmpo visitou uma quadra pública de basquete no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro, e deu um susto. O local, recém-reformado, estava com o piso molhado devido à chuva, o grego escorregou e levou um tombo ao fazer o movimento para uma enterrada.

O pivô do Milwaukee Bucks, porém, logo depois protagonizou lances que animaram os torcedores presentes. Ele aproveitou a passagem pela cidade para reforçar o desejo quanto à realização de uma partida do All-Star Game da NBA em solo carioca — ele fez uma publicação em fevereiro sobre o assunto.

Eu disse isso há um tempo: quero que tenham os All-Star Games [Jogos das Estrelas] aqui porque sinto que a oportunidade da NBA está ficando cada vez maior, e o jogo está se globalizando. Então sinto que poder ter o All-Star Games ou os jogos da NBA em lugares diferentes seria ótimo para nós e para os fãs poderem assistir aos Jogos da NBA de perto

Torcedores se amontoaram ao redor da quadra e receberam Antetokounmpo sob gritos de foi recebido com gritos de "MVP", que é quando um jogador é eleito o melhor da liga na temporada.

Ao lado da família, o grego fez o gesto simbólico de cortar a faixa e foi o autor dos primeiros pontos da quadra, que foi revitalizada pela casa de apostas Betano. Após alguns arremessos frustrados, ele tentou uma enterrada, mas escorregou e caiu, dando um susto em quem acompanhava a ação. Mas levantou rapidamente e, enfim, mandou a bola para a cesta, que foi bastante celebrada.

Antetokounmpo é homenageado em quadra de basquete no Rio Imagem: Alexandre Araújo / UOL

Com a reforma, o local ganhou um grande desenho de Antetokounmpo no piso, além de uma assinatura do astro. Ele também colocou a mão direita em um molde para eternizar a visita.

Alguns presentes puderam receber passes de Giannis antes de um arremesso de lance livre. Ele também fez um breve 1x1, quando é apenas um jogador contra o outro, com um influenciador — e as enterradas voltaram a fazer o público vibrar.

"Toda vez que uma empresa privada quer fazer algum tipo de evento na cidade, estamos de braços abertos, seja em qualquer lugar da cidade. A reforma dessa quadra com esse jogador ícone da NBA é muito importante. Essa quadra aqui no Leblon se tornou um point do basquete, você passa em qualquer horário e tem gente jogando. O Giannis ter vindo aqui para fazer essa inauguração foi muito bacana, são eventos desses que fazem o Rio de Janeiro, cada vez mais, ser um polo de eventos grandes", apontou Guilherme Schleder, secretário de Esportes do Rio.

O que mais Giannis falou?

Visita ao Brasil e inauguração da quadra. "É incrível. É um sentimento muito especial poder ter essa experiência com meus irmãos, com minha mãe. É uma oportunidade de vida! Eu amo muito o Rio de Janeiro. Você é capaz de experimentar as culturas daqui. Eu fui ao jogo de vôlei [Brasil x Itália, no Maracanãzinho], pudemos comer boas comidas, conheci o Cristo Redentor... O Rio me mostrou muito amor. É a minha primeira vez aqui e espero que possa vir aqui em cada verão".

Ansioso para o jogo do Brasil amanhã? "Eu nunca fui a um jogo de futebol brasileiro, estou animado também. Eu quero ver como é o público, como é a energia".