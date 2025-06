João Fonseca tem melhor ranking da carreira e fica mais perto do top 50

A nova atualização do ranking da ATP confirmou o melhor ranking da vida de João Fonseca após a disputa de Roland Garros.

O que aconteceu

O brasileiro de 18 anos é agora o número 57 do mundo. Ele ultrapassou a sua melhor marca até então, quando chegou a 59ª colocação no final de março.

João subiu oito posições desde a última atualização da lista, antes do Grand Slam francês. Ele chegou para a disputa em Paris como o #65 e ganhou 92 por ter chegado à terceira fase em sua primeira aparição no torneio.

Fonseca segue sendo o mais jovem no top 100 e o melhor tenista da sua idade. Nenhum outro atleta com menos de 19 anos está na frente dele no ranking.

O carioca deu mais um passo em busca de seu objetivo pessoal até o final do ano: ser um cabeça de chave de Grand Slam. Para isso, ele precisa estar entre os 32 melhores do mundo para confirmar um posto no torneio e não depender de desistências.

Eu quero jogar os grandes torneios. Agora com o meu ranking eu posso jogar, mas eu quero estar nas chaves principais, jogar todos os ATP 500. Talvez o top 40 [seja o objetivo], algo assim. No final do ano, o meu objetivo é ser um cabeça de chave na Austrália. Eu sei que precisamos de tempo. Precisamos de semanas, resultados, mas é meu objetivo pessoal e é o que eu penso.

João Fonseca, à ESPN, após eliminação em Paris

Com o fim da temporada do saibro europeu, Fonseca mudou o foco para a grama. Ele voltará à quadra no meio de junho para o ATP 500 de Halle, na Alemanha, e fará sua estreia em Wimbledon no final do próximo mês.