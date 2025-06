Fluminense renova com lateral Léo Jance até 2026

Nesta segunda-feira, o Fluminense anunciou a renovação de contrato do lateral esquerdo Léo Jance, de 20 anos. O novo vínculo do atleta será válido até dezembro de 2026.

Antes de chegar ao Fluminense em 2023, Léo Jance teve passagens pelas categorias de base do Palmeiras, São Paulo e América-SP.

Léo Jance fez sua estreia pelo time profissional do Fluminense em 2025, quando atuou os 90 minutos na vitória por 5 a 0 sobre o San José-BOL. No entanto, o lateral é peça importante no sub-20 da equipe, foi titular em todos os seis jogos da Copinha e participou de cinco partidas do Campeonato Brasileiro da categoria.

"Estou muito contente em renovar contrato com o Fluminense, ainda mais no ano em que estreei pelo futebol profissional. É uma felicidade imensa. Quero seguir honrado a camisa tricolor e, se Deus quiser, ter uma linda história pelo clube. O dia a dia é muito bom e me sinto bem confiante. Tenho bastante amigos e pretendo transformar o bom ambiente em um desempenho ainda melhor", comemorou Léo Jance.

Considerado um jogador promissor no elenco do Fluminense, Léo Jance atualmente é a terceira opção para a lateral esquerda, atrás de Renê e Gabriel Fuentes.

Fase do Fluminense

Com atenções para a Copa do Mundo de Clubes, o Fluminense faz boa temporada. Na pausa para o Mundial, o técnico Mano Menezes deixou a equipe na quinta posição do Brasileirão, com 20 pontos, quatro a menos que o Flamengo, líder do torneio.

Nos mata-matas, o Time de Guerreiros também vive boa fase. A equipe se classificou em primeiro lugar no Grupo F da Sul-Americana e aguarda o vencedor do confronto entre América de Cali-COL e Bahia na próxima fase. Na Copa do Brasil, o Fluminense duela com o Internacional pelas oitavas de final.