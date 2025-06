Fifa anuncia três shows durante o intervalo da final do Super Mundial; veja

A Fifa anunciou que a final do Super Mundial terá um show no intervalo com três atrações musicais de países diferentes: o colombiano J Balvin, a norte-americana Doja Cat e a nigeriana Tems.

O que aconteceu

O modelo de apresentações musicais no intervalo segue o do Super Bowl, jogo que decide o campeão da NFL, principal liga de futebol americano. A Copa do Mundo de 2026, com final também nos EUA, repetirá a dose, conforme já anunciado pelo presidente da Fifa.

A final do Super Mundial está marcada para o dia 13 de julho, às 16h (de Brasília). A partida será no Estádio MetLife, em Nova Jersey.

O Super Mundial começa no próximo sábado (14). A partida inaugural do torneio será entre os anfitriões do Inter Miami e o Al Ahly (EGI), no Estádio Hard Rock, em Miami. O duelo está marcado para 21h (de Brasília).