Festa e aplausos! Kayla Harrison ganha recepção calorosa na ATT após título do UFC

Coroada como nova campeã peso-galo (61 kg) do UFC no último sábado (7), Kayla Harrison teve uma recepção de gala ao voltar para a academia da 'American Top Team', na Flórida (EUA). O registro da homenagem feita pela equipe para a judoca foi compartilhado nas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

Sob muitos aplausos, Kayla recebeu os parabéns pela conquista de diversos treinadores e colegas de time que estavam presentes na academia no momento. Um dos mais abraços mais apertados que a americana ganhou foi do brasileiro Alexandre Pantoja - único representante da 'ATT' que detinha um cinturão do Ultimate atualmente até a vitória de Harrison sobre Julianna Peña no UFC 316, no sábado.

Tradição

Alexandre Pantoja, inclusive, também foi homenageado pelos treinadores e colegas de time após sua conquista do cinturão peso-mosca (57 kg) do UFC, em julho de 2023. Na ocasião, o carioca quebrou um jejum incômodo da American Top Team, uma das equipes mais respeitadas do mundo, que ficou algum tempo sem campeões do principal evento de MMA do planeta.

Palco do início da rivalidade entre Kayla e Amanda

Agora que se tornou dona do cinturão peso-galo do Ultimate, Kayla Harrison deve ter como sua próxima adversária uma velha conhecida. Antiga bicampeã do UFC, nas divisões até 61 kg e 66 kg, a brasileira Amanda Nunes deve voltar da aposentadoria para duelar contra a ex-colega de equipe. O período em que estiveram juntas na 'ATT', por sinal, serviu como pontapé inicial da rivalidade entre elas, de acordo com a baiana, que admitiu ter saído da academia baseada na Flórida por causa da judoca.

