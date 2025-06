Ex-São Paulo, Welington faz visita ao CT da Barra Funda

Nesta segunda-feira, o lateral esquerdo Welington, ex-São Paulo, visitou o CT do clube, localizado na Barra Funda. Atualmente o atleta pertence ao Southampton, da Inglaterra.

Em imagens divulgadas pelo Tricolor, o jogador brasileiro aparece na parte interna do CT, conversando com alguns atletas do elenco do São Paulo.

Formado em Cotia, Welington se despediu do Tricolor com 164 partidas disputadas. Em 2024, o lateral esquerdo entrou em campo 48 vezes, a maioria delas como titular. Pela equipe paulista, o atleta conquistou o Campeonato Paulista, em 2021, a Copa do Brasil, em 2023, e a Supercopa do Brasil, em 2024.

Já pelo Southampton, o jogador, que soma 11 partidas até aqui, estreou em fevereiro, com vitória por 2 a 1 sobre o Ipswich, pela 24ª rodada do Campeonato Inglês. Na partida, Welington teve seis desarmes, dez dos 13 duelos pelo chão vencidos, quatro cruzamentos precisos, dois dribles completados e 17 dos 21 passes concluídos.