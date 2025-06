Entenda a programação do Corinthians durante a pausa para a Copa do Mundo de Clubes

O Corinthians já definiu a sua programação durante a pausa no calendário para a Copa do Mundo de Clubes. O torneio será disputado nos Estados Unidos entre 14 de junho e 13 de julho, e o Timão terá o período livre, uma vez que não jogará a competição.

A programação do Corinthians será dividida em duas partes: férias ao elenco e treinos após a reapresentação. Os jogadores sairão de férias na sexta-feira (13), um dia após o confronto diante do Grêmio, válido pelo Campeonato Brasileiro.

O elenco alvinegro terá 15 dias de férias, ou seja, poderá descansar até o dia 27 de junho. A reapresentação do grupo, portanto, está agendada para o dia 28 do mesmo mês, um sábado.

É importante mencionar que os jogadores e o clube seguem o regime CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), que obriga que o trabalhador tenha férias de 30 dias remuneradas após um período de 12 meses trabalhados.

A diretoria do Corinthians entende que, em função do calendário apertado do futebol brasileiro, não teria tempo hábil para dar os 30 dias de férias ao elenco após o fim da temporada. Devido à disputa da Copa do Mundo de Clubes, o Brasileirão está previsto para terminar por volta do dia 20 de dezembro, e o Paulistão deve começar no início de 2026.

Dia especial no CT Dr. Joaquim Grava! ???? Nosso goleiro Hugo Souza entregou uma camisa do Timão aos jogadores que passaram pelo Corinthians e estão representando o Brasil nesta Data FIFA. ??#VaiCorinthians pic.twitter.com/PQez7DgdlM ? Corinthians (@Corinthians) June 8, 2025

Dessa forma, a opção da alta cúpula alvinegra, junto ao departamento de futebol, foi por dividir as férias dos atletas em dois períodos de 15 dias. O primeiro será durante a pausa para a Copa do Mundo de Clubes, enquanto o segundo acontecerá após o final da atual temporada.

Após as férias, a partir do dia 28 de junho, o Corinthians passará a se preparar para seu próximo compromisso do Campeonato Brasileiro, contra o Red Bull Bragantino. A CBF ainda não divulgou data e nem horário da partida, mas o Timão é o mandante do duelo.

Ainda não há nenhuma definição quanto a amistosos e jogos-treinos que podem ser disputados ao longo das atividades preparatórias em meio à Copa do Mundo de Clubes.

Antes de sair de férias, porém, o elenco do Corinthians tem uma última partida. Em busca de subir na tabela, o Timão visita o Grêmio nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 12ª rodada do Brasileirão.

Em meio à pausa para a data Fifa, a equipe terá, ao todo, uma semana de treinos para se preparar para o embate. O grupo alvinegro se reapresenta nesta segunda-feira para intensificar a preparação. Já na quarta-feira, o técnico Dorival Júnior ajusta os últimos detalhes.