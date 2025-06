Empresário provoca e diz que Kayla Harrison 'devolveu relevância' à Amanda Nunes

A encarada entre Kayla Harrison e Amanda Nunes no UFC 316, logo após a conquista do cinturão peso-galo (61 kg) pela americana, esquentou os rumores sobre um possível retorno da 'Leoa' ao octógono. No entanto, o empresário da nova campeã, Ali Abdelaziz, demonstrou ceticismo quanto à real intenção da brasileira de voltar à ativa.

Em entrevista ao podcast 'Submission Radio', Abdelaziz afirmou que a ex-detentora dos cinturões dos galos e pesos-penas (66 kg) demonstrou estar torcendo contra sua atleta durante o evento realizado no último sábado (7), em Newark (EUA). Segundo ele, Nunes desejava a vitória de Julianna Peña, o que colocaria em xeque seu interesse em enfrentar Harrison.

"Tenho minhas dúvidas sobre Amanda. Ela estava sentada perto de mim e, pela energia dela, ela queria que Kayla perdesse. Ela definitivamente queria que Julianna vencesse, estou garantindo. Se você quer enfrentar alguém, você torce para ela vencer, certo? Ela queria que Kayla perdesse. Estou falando a verdade", declarou o agente.

O empresário também comentou sobre o impacto da aposentadoria da baiana, alegando que sua saída não gerou comoção no público e que sua recente relevância se deve exclusivamente à ascensão de sua representada. Além disso, ligou o nome de sua cliente ao hype crescente em torno da brasileira.

"Com todo respeito a Amanda, mas ninguém está nem aí para ela. Vamos ser sinceros. Quando ela foi embora, ninguém ligou. Kayla tornou ela relevante novamente e vai esmagar a cara dela. Vai fazer ela desistir", completou.

Vai rolar?

A veterana se despediu do MMA em 2023, após anos de domínio absoluto nas divisões até 61 kg e 66 kg. No entanto, para que um eventual duelo se concretize, ainda é necessário que Nunes retorne ao programa de testes antidoping - passo obrigatório para sua reintegração ao plantel ativo do UFC.

Apesar das incertezas, a encarada no octógono gerou grande expectativa entre os fãs e reacendeu a possibilidade de uma superluta feminina. Caso o confronto se confirme, será o encontro de duas das atletas mais laureadas da história do MMA - com promessa de espetáculo dentro e fora do cage, além de um possível acerto de contas do passado.

