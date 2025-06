Em meio à rodízio, Dorival ainda não repetiu escalações no Corinthians

O técnico Dorival Júnior foi anunciado pelo Corinthians no último dia 28 de abril. O treinador teve a oportunidade de conhecer um elenco em seu primeiro mês de trabalho, completo recentemente. Ainda assim, ele ainda não chegou a repetir escalações no Timão.

Parte disso se dá em função do rodízio que tem sido promovido pelo comandante desde sua chegada. Dorival identificou uma questão física no elenco devido ao desgaste da alta sequência de jogos e passou a promover escalações modificadas para preservar alguns de seus principais jogadores.

Por ainda não ter repetido escalações no Corinthians, Dorival tem sido alvo de críticas por parte da torcida alvinegra nas redes sociais. Os torcedores têm cobrado o comandante não só pelo desempenho abaixo, mas também pelos resultados ruins nas últimas partidas.

O primeiro 11 inicial de Dorival Júnior no comando do Corinthians foi alternativa e teve: Hugo Souza; Matheuzinho, Cacá, André Ramalho e Angileri; Breno Bidon, Charles, Alex Santana e Maycon; Héctor Hernández e Talles Magno. Houve, ainda, uma mudança de esquema.

O treinador já utilizou a maior parte do elenco alvinegro durante os 10 jogos que esteve no comando. Os únicos cinco atletas que ainda não jogaram com o técnico foram os goleiros Matheus Donelli e Felipe Longo, o lateral Diego Palacios, o atacante Kayke, e o zagueiro Gustavo Henrique, que estava lesionado desde a chegada de Dorival.

O jogo em que Dorival esteve mais próximo de utilizar todos os principais titulares do Corinthians foi na vitória de 4 a 2 sobre o Internacional, talvez a melhor apresentação da equipe sob o comando do treinador até o momento. Jogadores como Matheuzinho, Carrillo, José Martínez, Raniele, Yuri Alberto e Memphis saíram jogando.

Neste sábado, o Timão continuou a sua preparação na data FIFA para o próximo desafio pelo Brasileirão! ? Confira agora tudo o que rolou no treino do Coringão! ??? Assista ao vídeo completo ?? https://t.co/FVSBsLIKVo#VaiCorinthians pic.twitter.com/jC06TtJV75 ? Corinthians (@Corinthians) June 7, 2025

A partir daí, o treinador passou a mesclar a equipe, mantendo algumas peças titulares e modificando outras. Contra o América de Cali-COL, por exemplo, Léo Maná saiu jogando, assim como Maycon e Breno Bidon, que ganharam a oportunidade no 11 inicial.

Em certas ocasiões, entretanto, o treinador mexeu bastante no time, como foi o caso da vitória por 1 a 0 sobre o Racing no Uruguai. O time foi escalado com: Hugo Souza; Léo Maná, João Pedro Tchoca, André Ramalho e Matheus Bidu; Alex Santana, Charles e Ryan; Romero, Talles Magno e Héctor Hernández.

Em meio ao rodízio, Dorival também precisou encontrar alternativas para jogadores lesionados. O treinador não pôde contar com Garro até mais recentemente. Além disso, também perdeu Memphis, Matheuzinho e Angileri em compromissos específicos.

No último domingo, diante do Vitória, Dorival modificou a escalação do Corinthians mais uma vez. A equipe foi a campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Cacá, João Pedro Tchoca e Matheus Bidu; Raniele, Bidon e Maycon; Talles Magno, Héctor Hernández e Memphis.

O único jogador que foi titular em todos os 10 jogos de Dorival no Corinthians até o momento foi o goleiro Hugo Souza. Resta saber, agora, quando Dorival repetirá a escalação pela primeira vez no comando do Corinthians.

O técnico vem tendo um período livre para treinamentos pela primeira vez em virtude da data Fifa. O Timão volta aos gramados nesta quinta-feira para enfrentar o Grêmio, às 20h (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.