Em casa, Amazonas vence Athletic em confronto direto no Z4 da Série B

Nesta segunda-feira, em confronto direto no Z4 da Série B, o Amazonas venceu, em casa, o Athletic por 1 a 0, pela 11ª rodada da competição, em jogo disputado no Estádio Carlos Zamith, em Manaus . Luan Silva marcou o único gol da partida.

Com o triunfo, o Amazonas chegou aos dez pontos e alcançou a 18ª posição, com a mesma pontuação do Volta Redonda, 16º colocado e primeiro time fora do Z4. O Athletic, por sua vez, caiu para o 19º lugar, com seis tentos.

O Amazonas volta a campo neste domingo, às 20h30 (de Brasília), quando visita o Criciúma, pela 12ª rodada da Série B. Já o Athletic recebe o Operário-PR neste sábado, às 20h30, também pela Segunda Divisão.

O jogo

Em um primeiro tempo sem grandes chances, nenhuma das equipes conseguiu abrir o placar. O Amazonas teve a melhor oportunidade da etapa inicial aos 37 minutos, quando Zabala passou para Kevin Ramírez, que finalizou por cima do gol.

Na etapa complementar, o Athletic começou melhor. Aos 12 minutos, Douglas Pelé cruzou rasteiro, mas Gustavão não alcançou a bola, mesmo com o gol aberto. Seis minutos depois, o Amazonas abriu o placar. Após cruzamento de Castrillón, Zabala cabeceou e parou no goleiro Adriel. No rebote, Luan Silva aproveitou e balançou as redes.

Após sofrer o gol, o Athletic pressionou no restante do segundo tempo. Aos 24 minutos, Wesley Gasolina cruzou para David Braga, que cabeceou nas mãos do goleiro Pedro. Aos 41, a equipe mineira desperdiçou sua última chance: em cobrança de lateral de Amorim, Wesley Gasolina finalizou para fora.