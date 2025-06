Diego Lopes sobe o tom e acusa Yair Rodriguez de recusar luta no UFC Noche

Em abril desta temporada, no UFC 314, Diego Lopes bateu na trave contra Alexander Volkanovski e não conseguiu se tornar campeão peso-pena (66 kg). Após o revés, o brasileiro estabeleceu dois alvos que, em seu entendimento, poderiam o credenciar para um novo 'title shot': Yair Rodriguez e Movsar Evloev. Uma das opções sugeridas pelo especialista em jiu-jitsu a princípio foi cogitada pela alta cúpula do Ultimate nas últimas semanas, mas 'Pantera' parece não ter interesse no confronto.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Diego subiu o tom e expôs as negociações de bastidores, acusando Yair Rodriguez de recusar enfrentá-lo no tradicional 'Noche UFC', programado para o dia 13 de setembro. O card originalmente seria sediado em Guadalajara (MEX) e promovido como um 'PPV', mas foi recentemente transferido para o Texas (EUA) e classificado como uma edição 'Fight Night', sem disputas de títulos previstas, a princípio.

"E aí, Yair Rodriguez? Acabei de saber que você recebeu uma ligação do Hunter (Campbell) e negou lutar comigo no UFC Noche. Onde está o cara que estava na minha frente na coletiva de imprensa?", alfinetou o atleta manauara.

Relembre a treta entre os dois

Escalados em combates distintos no UFC 314, Yair e Diego roubaram a cena na coletiva de imprensa do evento ao protagonizarem uma discussão bastante acalorada. Exaltados, os pesos-penas precisaram ser contidos pela equipe de segurança da liga para não chegarem às vias de fato no palco. Pantera expôs algum tipo de confusão prévia entre as equipes dos dois, sugerindo que um membro do seu time havia sido agredido por integrantes da equipe de Lopes.

Em seguida, o brasileiro também subiu o tom e indicou que Pantera havia ameaçado uma mulher, possivelmente integrante de seu time. O evidente histórico entre os dois roubou a cena à época e despertou o interesse dos fãs e também de grandes lutadores do UFC no duelo. Agora resta saber se os desafetos irão tirar a rivalidade do papel e medir forças em um futuro próximo dentro do UFC.

