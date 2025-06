Destaque do sub-17, Brenno assina primeiro contrato profissional com o São Paulo

Nesta segunda-feira, o atacante Brenno, de apenas 16 anos, assinou seu primeiro contrato profissional com o São Paulo. O vínculo do atleta, destaque no sub-17 do Tricolor, tem duração de três anos.

"É muito gratificante assinar meu primeiro contrato profissional. É um sonho de criança. Lembro quando eu tinha apenas 6 anos, no início de tudo, sonhando com isso que estou vivendo hoje. Então, muita coisa passou pela minha cabeça, fiquei muito feliz. Lembrar tudo que passei e ver onde cheguei, só tenho que agradecer a Deus por tudo e a minha família por sempre me apoiar", celebrou.

Com o contrato profissional assinado, o foco do atacante segue voltado para o presente, onde visa fazer grande temporada no sub-17 e estar pronto para os próximos desafios na base, pensando em futuras oportunidades na equipe sub-20.

"Minha meta agora é fazer um ótimo ano no sub-17, buscando conquistar títulos, ajudar minha equipe participando de gols e evoluir para estar preparado para o sub-20, para quando aparecer a oportunidade eu conseguir aproveitar muito bem. Vou seguir trabalhando muito para estar preparado para os próximos passos", disse.