Darlan é anunciado como reforço do Verona e celebra: "É um grande passo"

Nesta segunda-feira, durante a preparação com a Seleção Brasileira para a Liga das Nações, o oposto Darlan Souza foi anunciado como novo reforço do Rana Verona. A temporada 2025/26 pelo clube italiano será a primeira experiência do carioca de 22 anos com a camisa de um clube estrangeiro.

"Estou muito feliz e animado para começar essa nova aventura com o Rana Verona. Para mim, é um grande passo: meu primeiro clube fora do Brasil, meu primeiro campeonato na Itália. Mal posso esperar para conhecer meus novos companheiros de equipe, trabalhar com a comissão técnica e dar o meu melhor pela equipe e pela torcida", disse Darlan.

Um dos destaques da última Superliga, na qual foi o maior pontuador e o melhor sacador, Darlan encerrou um ciclo de seis anos no Sesi Bauru. Revelado nas categorias de base, ele conquistou o título da Superliga 2023/24, quando foi eleito o melhor jogador da competição. Também levantou a taça da Copa Libertadores de 2020.

A apresentação oficial ao clube italiano está prevista para setembro, após os compromissos com a Seleção Brasileira. Em Verona, Darlan terá a companhia de nomes consagrados, como o levantador norte-americano Micah Christenson.

"Estamos muito animados em receber o Darlan na família Rana Verona. Ele é um jogador jovem e talentoso, com vasta experiência internacional, especialmente na Seleção Brasileira. Acompanhamos seu desenvolvimento de perto e temos grande confiança em seu potencial", disse Stefano Fanini, presidente do clube italiano.

Pódios pela Seleção Brasileira

Medalha de bronze no Mundial 2022, Darlan foi campeão dos Jogos Pan-Americanos de Santiago e ganhou a prata na Copa Pan-Americana de 2023.

A estreia de Darlan na Liga das Nações 2025 será nesta quarta-feira, às 17h30 (de Brasília), contra o Irã, no Maracanãzinho. O Brasil ainda enfrentará Cuba, Ucrânia e Eslovênia na primeira etapa da competição.