Cruzeiro anuncia renovação de contrato com Lucas Romero, estrangeiro com mais jogos pelo clube

O Cruzeiro anunciou, nesta segunda-feira, a renovação do contrato com o volante Lucas Romero até dezembro de 2027. O argentino de 31 anos tinha vínculo com o clube até o final do ano e assinou por mais duas temporadas.

"Para nós, digo para nós porque para a minha família também, é uma satisfação muito grande. É muito importante. Mesmo com tudo que eu conquistei em minha carreira, isso aqui é o passo mais importante para mim. Fico muito feliz por continuar no clube que eu tenho um carinho e um respeito muito grande", disse Lucas Romero em vídeo público pelo Cruzeiro.

O Lucas Romero assinou sua renovação com o Cruzeiro, ao lado do nosso vice-presidente, Pedro Junio. O vínculo vai até dezembro de 2027! ?? ? @gustavomjpeg pic.twitter.com/x2EDzfQG22 ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) June 9, 2025

Lucas Romero está em sua segunda passagem pela Raposa. A primeira entre fevereiro de 2016 e agosto de 2019 e a segunda desde janeiro de 2024. Somando os dois períodos, o volante argentino é o estrangeiro com mais jogos na história do clube, com 234 jogos.

Com a camisa do Cruzeiro, Lucas Romero conquistou dois títulos do Campeonato Mineiro (2018 e 2019) e da Copa do Brasil (2017 e 2018).

Na temporada, o volante tem 24 jogos disputados, dois gols e duas assistências. No Campeonato Brasileiro, Romero entrou em campo dez vezes, sendo titular em nove oportunidades, tem um gol marcado e uma assistência.

"Não foi difícil tomar a decisão de continuar no clube, porque era realmente o que eu queria. Sou muito grato. Também sou muito grato à nossa torcida, que sempre me apoia e mostra seu carinho todos os dias. E, com certeza, eu e minha família estamos muito felizes", finalizou Lucas Romero.

Calendário do Cruzeiro

O Cruzeiro volta a campo nesta quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), quando visita o Vitória, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Barradão. O Cabuloso é o vice-líder da competição, com 23 pontos. A equipe baiana ocupa a 16ª posição, com dez pontos somados.

Em seguida, o Brasileirão faz uma pausa para a disputa do Mundial de Clubes e volta apenas no mês de julho.