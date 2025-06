Cruzeiro adquire direitos do atacante Marquinhos e renova com volante Lucas Romero até 2027

Depois de começar 2025 com frustrantes resultados no Campeonato Mineiro e na Copa Sul-Americana, o Cruzeiro ganhou embalo no Brasileirão e entrou de vez na briga pelo título. Para dar tranquilidade ao elenco, a diretoria fechou a contratação em definitivo do atacante Marquinhos e renovou com o meio-campista Lucas Romero.

Marquinhos estava emprestado pelo Arsenal com a opção de compra dos mineiros, que exerceram a cláusula e ampliaram o vínculo do jogaodr por mais tr~es temporadas.

"Fala Nação Azul, estou vindo aqui avisar vocês que agora estou fechado com o Cabuloso até 2028 e estamos juntos e conto com vocês sempre", comemorou o jogador.

O clube aproveitou para anunciar a ampliação do vínculo do volante Lucas Romero até o fim de 2027, quando completará 10 anos de casa. O novo vínculo foi assinado ao lado do vice-presidente Pedro Junio e o jogador não escondeu sua satisfação.

"Para nós, digo para nós porque é para minha família também, é uma satisfação muito grande e importante. Acredito, por mais que eu conseguir na minha carreira, isso é o mais importante para mim e fico muito feliz em continuar no clube", disse. "Um clube que eu tenho um carinho e respeito muito grande e não foi difícil tomar a decisão de continuar pois é o que quero."