Criciúma bate o Vila Nova e se distancia do Z4 da Série B

O Criciúma venceu o Vila Nova por 1 a 0 nesta segunda-feira, pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio Heriberto Hulse. Rodrigo Fagundes foi o autor do gol do triunfo.

Com o resultado, o time catarinense pulou para a 15ª colocação, com 12 pontos, dois à frente do Botafogo-SP, que abre o Z4 da competição. Já a equipe goiana ocupa a nona posição, com 16 unidades somadas.

Pela próxima rodada da Série B, o Criciúma volta aos gramados no próximo domingo, contra o Amazonas. A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília), no Heriberto Hulse. Do outro lado, o Vila Nova enfrenta o América-MG, às 19h desta sexta-feira, no OBA.

VITÓRIAAA DO TIGRE!!! ?? Pode comemorar torcedor Carvoeiro, com gol de Rodrigo, o Tigre vence o Vila Nova no Heriberto Hülse e conquista mais 3 pontos. .

.

? Cleiton Ramos pic.twitter.com/KXey22PCVQ ? Criciúma E.C. ? (@CriciumaEC) June 10, 2025

O jogo

O time da casa desperdiçou a chance de abrir o placar nos acréscimos do primeiro tempo. Em cobrança de pênalti, Diego Gonçalves bateu fraco e o goleiro Halls fez a defesa.

Já aos 31 da etapa complementar, Marcinho finalizou torto e a bola sobrou para Rodrigo Fagundes, sozinho na pequena área. O zagueiro completou para o fundo das redes e correu para o abraço.