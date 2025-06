Corinthians se reapresenta e dá sequência à preparação para enfrentar o Grêmio

Nesta segunda-feira, o Corinthians se reapresentou no CT Dr. Joaquim Grava e deu sequência à preparação para o duelo contra o Grêmio, marcado para quinta-feira, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os comandados de Dorival Júnior voltaram a treinar após receberem folga no último domingo. O grupo teve quatro sessões de treino na primeira semana de Data Fifa e ainda tem mais três dias para se preparar para o jogo.

As atividades começaram com ativação física na academia seguida de aquecimento no gramado. Após isso, o treinador corintiano dividiu o elenco em dois grupos. Enquanto os zagueiros e laterais focaram no balanço defensivo, os meio-campistas e atacantes treinaram movimentação, passes e finalizações. Por fim, Dorival comandou um exercício de enfrentamento em espaço reduzido.

O treino contou com a participação de seis atletas das categorias de base do Corinthians. Os goleiros Cadu e Gustavo Milani, o zagueiro Gama, os meio-campistas Bahia e Dieguinho, e o atacante Kauê Furquim trabalharam com o elenco principal.

Dorival seguiu sem poder contar com Hugo Souza (Brasil), Memphis Depay (Holanda), Romero (Paraguai), Félix Torres (Equador), José Martínez (Venezuela), Carrillo (Peru) e Breno Bidon (Seleção Brasileira sub-20), à serviço de suas respectivas seleções. Yuri Alberto (fratura na vértebra L1, à direita, na região lombar) e Raniele (lesão muscular na posterior da coxa esquerda) seguem se recuperando de lesão.

O Corinthians busca a vitória para subir na tabela do Brasileirão. O Timão ocupa a 11[ posição, com 15 pontos, mesma pontuação do próprio Grêmio, 12º colocado.

O Timão retoma a preparação na manhã desta terça-feira, novamente no CT Dr. Joaquim Grava. A bola rola na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, a partir das 20h (de Brasília).