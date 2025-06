Corinthians: Cria da base fica 'no limbo' após diretoria cancelar negócio

O volante Thomas Agustín, que não atua pelo sub-20 do Corinthians desde o ano passado, vive uma situação delicada. Ainda com contrato ativo, o jogador de 21 anos seria emprestado ao Botafogo-SP — onde já treina há mais de 10 dias —, mas o negócio foi cancelado pela atual diretoria do Timão.

O UOL procurou as assessorias de Corinthians e Botafogo-SP, mas nenhum dos clubes se manifestou até a publicação desta reportagem.

Nova diretoria cancela negócio

Quatro meses antes de completar 21 anos, Agustín teve seu contrato renovado com o Timão. Em outubro de 2024, o meia assinou a extensão de vínculo até 31 de dezembro deste ano. Ele fez aniversário em março.

No entanto, o jogador argentino sequer foi inscrito na Copinha de 2025, devido a um gancho de 10 partidas. Ele foi punido após levar cartão vermelho por agredir o árbitro, na derrota para o Palmeiras, pelas quartas de final do Paulista Sub-20 de 2024.

Sem atuar na base ou ser aproveitado pelo profissional do Corinthians, Thomas teve seu empréstimo negociado pouco antes do afastamento de Augusto Melo. O jovem chegou a se despedir do clube paulista por meio das redes sociais, no dia 22 de maio.

Depois de nove anos vestindo essa camisa com orgulho, hoje me despeço do Corinthians com gratidão. Thomas Agustín, em seu perfil no Instagram

O nome de Agustín chegou ao Botafogo-SP por indicação de Alex Brasil, executivo da base alvinegro. O profissional teve uma conversa com Toninho Cecílio, diretor de futebol da equipe tricolor, que o consultou para sugerir jogadores que pudessem disputar a Copa Paulista. Toninho se interessou pelo volante e deu sequência às tratativas.

Assim, o empréstimo de Agustín foi negociado até o fim do ano — quando o contrato dele com o Corinthians se encerra — sem custos ao clube do interior. O Timão pagaria 100% do salário, que gira em torno de R$ 10 mil por mês. Pela folha salarial mais enxuta, o Botafogo tinha a ideia contratá-lo por empréstimo para lhe dar minutagem e ajudar no processo de profissionalização.

Diante da crise política no Parque São Jorge, Alex Brasil enviou uma carta ao Botafogo garantindo o acordo e autorizando a ida do jovem. Nesse meio tempo, no dia 26 de maio, Augusto Melo foi afastado do cargo pelo Conselho Deliberativo do Corinthians junto com toda a diretoria estatutária.

Na última segunda-feira, quando a nova gestão foi notificada do empréstimo, decidiu cancelar o negócio por considerá-lo prejudicial. Na visão da diretoria, como Thomas só tem vínculo até o fim do ano, as chances de ele ser incorporado ao profissional do Alvinegro com novo contrato em 2026 são baixas. Ou seja, o volante ficaria livre para assinar com outra equipe sem que o Corinthians recebesse nada por isso.

O desejo do Timão é romper contrato com Thomas Agustín e liberá-lo para assinar com outra equipe.

Botafogo aguarda decisão oficial

Agustín chegou ao Botafogo-SP na semana retrasada e foi incorporado aos treinos. Inclusive, na última sexta-feira, disputou um jogo-treino contra o Oeste, que também estará na Copa Paulista.

Além disso, a reportagem apurou que a equipe do interior conseguiu uma autorização do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) para liberar o atleta do gancho. Porém, aguardava a conclusão do empréstimo para pagar aproximadamente R$ 4 mil de multa.

Ainda não houve uma comunicação oficial do Corinthians dizendo que o negócio foi barrado. Enquanto isso, o departamento jurídico do Tricolor tenta diariamente acelerar o processo.

Por fim, é muito provável que Thomas Agustín tenha que retonar a São Paulo. Amanhã é o último dia da atual janela de transferências, ou seja, data limite para o jogador ser anunciado no Boletim Informativo Diário da CBF e poder disputar a Copa Paulista.