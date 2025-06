Confiante, Ilia Topuria promete 'explodir' Charles do Bronx no UFC 317

O UFC divulgou neste domingo (8) o vídeo promocional oficial (clique aqui ou veja abaixo) para o aguardado confronto entre Ilia Topuria e Charles 'do Bronx', que será realizado no UFC 317, durante a 'Semana Internacional da Luta', em Las Vegas (EUA). Ex-campeão peso-pena (66 kg) da organização, o georgiano radicado na Espanha subirá de categoria para enfrentar o brasileiro em um dos embates mais esperados da temporada, que definirá o próximo detentor do cinturão dos pesos-leves (70 kg).

Confiante nesta nova etapa da carreira, Topuria não poupou palavras ao projetar o duelo contra o ex-campeão da divisão dos leves. Ele reforçou sua força na nova categoria e se mostrou preparado para dominar o combate.

"Eu me sinto tão poderoso com 70 quilos. Vou tocar no queixo dele e ele vai explodir", declarou no vídeo divulgado pela organização, em tom provocativo.

Objetivos

Invicto no MMA profissional, o lutador abriu mão do cinturão dos penas para buscar novos desafios entre os leves - divisão que conta atualmente com nomes como Arman Tsarukyan, Justin Gaethje e o próprio Charles Oliveira, maior finalizador da história do UFC.

Do outro lado, o brasileiro tenta retomar o caminho rumo ao título e encara a disputa como uma oportunidade para reafirmar seu domínio na categoria. Com um jogo versátil e perigoso tanto em pé quanto no solo, o paulista representa um desafio real para o adversário.

O UFC 317 acontecerá no dia 28 de julho, integrando a tradicional 'Semana Internacional da Luta', um dos períodos mais simbólicos e movimentados do calendário da organização. Além da luta principal, o 'co-main event' contará com uma disputa de cinturão: o brasileiro Alexandre Pantoja defenderá seu título contra Kai Kara-France.

