Com saída de Godoy, Aderlan e Chermont acirram disputa na lateral direita do Santos

O argentino Leo Godoy deixou o Santos na última quinta-feira após ser negociado com o Independiente, da Argentina. Com a saída do jogador, Aderlan e JP Chermont acirram a disputa pela lateral direita do Peixe.

Ambos os atletas não vêm sendo utilizados por Cléber Xavier. Enquanto Aderlan tem sido desfalque por conta de dores na coxa direita, Chermont não saiu do banco de reservas nos últimos quatro jogos.

O Menino da Vila, no momento, está defendendo a Seleção Brasileira sub-20, que disputa amistosos no Egito. Na atual temporada, ele soma 15 jogos, sendo 11 como titular, e distribuiu uma assistência.

Eu nasci pra te amar! ? pic.twitter.com/soSTj1xRaD ? Santos FC (@SantosFC) June 8, 2025

Já Aderlan disputou apenas três partidas na temporada. O lateral se recuperou de grave lesão no joelho direito sofrida em julho do ano passado e voltou a ganhar oportunidades. Ele não é relacionado desde o jogo contra o Ceará, no dia 12, quando jogou oito minutos.

O técnico Cléber Xavier precisa definir quem será o titular até quinta-feira, data do próximo jogo do Santos. A equipe praiana visita o Fortaleza, no Castelão. O duelo, válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para as 19h30 (de Brasília).

O Santos mira a vitória para quem sabe deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão. O Alvinegro é o 18º colocado, com oito pontos, dois a menos que o Fortaleza, 17º na tabela.