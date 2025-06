Com Lucca recuperado, São Paulo pode abrir mão de dobra de laterais-esquerdos

O São Paulo não deve ter de recorrer novamente à dobra de laterais-esquerdos no time titular por falta de opções para o ataque, na próxima quinta-feira, contra o Vasco da Gama, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro.

Na última rodada, contra o Bahia, o técnico Luis Zubeldía optou por escalar Wendell e Enzo Díaz na equipe titular. O primeiro exerceu a função de lateral-esquerdo, já o segundo atuou como ponta pela esquerda, embora também seja lateral.

Sem Ferreirinha, lesionado, e com o garoto Lucca recém-recuperado de lesão, Zubeldía preferiu não acelerar o retorno do jovem atacante, acionado no segundo tempo do duelo com o Bahia.

Nesta quinta-feira, contra o Vasco, a situação é diferente. Lucca tem treinado com o restante do elenco há dias, está completamente recuperado da entorse no tornozelo direito, e pode receber sua primeira chance como titular.

Aos 17 anos, Lucca renovou contrato com o São Paulo nas últimas semanas, assinando um novo vínculo válido até 30 de abril de 2028 - o anterior vencia em junho de 2026.