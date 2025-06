Com iminente chegada de Dinenno, Ryan Francisco ganha novo concorrente no São Paulo

A chegada iminente de Juan Dinenno ao São Paulo fará com que Ryan Francisco tenha mais um concorrente por uma vaga no ataque da equipe comandada pelo técnico Luis Zubeldía.

Ryan, que foi o grande destaque da Copinha deste ano, ainda não conseguiu ter uma sequência no time profissional do São Paulo devido à presença de Calleri e André Silva no elenco.

Após a grave lesão no joelho de Calleri, André Silva foi alçado ao time titular, e Ryan Francisco, por consequência, se tornou o substituto direto do atacante, ganhando algumas oportunidades devido à grande quantidade de jogos no calendário.

A diretoria são-paulina, contudo, preferiu buscar mais um jogador no mercado por temer uma nova lesão envolvendo um de seus atacantes. Caso André Silva se machucasse, por exemplo, Ryan Francisco passaria a ser a única opção no elenco para exercer o papel de "camisa 9".

Há quem veja a chegada de Juan Dinenno ao São Paulo com bons olhos. Outros gostariam de ver Ryan Francisco receber mais oportunidades entre os titulares, uma vez que mostrou um grande desempenho no time sub-20 e tem visto alguns de seus companheiros, como Lucas Ferreira e Alves, ganharem muito mais minutos de Zubeldía.

Aos 30 anos, Juan Dinenno deverá assinar um contrato de empréstimo com o São Paulo válido até o fim da atual temporada. Caso atinja algumas metas estabelecidas em contrato, o Tricolor terá de exercer sua opção de compra.