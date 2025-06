Clube italiano onde jogaram Guardiola e Baggio pode ser extinto

O Brescia, clube italiano com 114 anos de história e que já teve craques como Pep Guardiola e Roberto Baggio, foi punido pela Federação Italiana de Futebol (FIGC, na sigla original) por não pagar uma dívida de 3 milhões de euros (cerca de R$ 19 milhões).

O que aconteceu

O clube perdeu oito pontos em competições nacionais (quatro na atual temporada e quatro na próxima). Com isso, a equipe foi rebaixada para a Série C italiana, a terceira divisão do futebol profissional.

Massimo Cellino, presidente do clube, disse que vai lutar na Justiça pelos pontos perdidos. Amanhã, a FIGC julga o recurso do Brescia, mas, de acordo com o jornal espanhol AS, é provável que a punição seja mantida.

O Brescia perdeu a inscrição para a Série C e pode deixar o futebol profissional. Se o rebaixamento for confirmado, a equipe pode ser extinta ou começar da última divisão italiana - como já aconteceu com outros times tradicionais do país, como o Parma, também por conta de dívidas.

A última vez que o Brescia disputou a primeira divisão foi na temporada 2019/20. Além dos já citados Guardiola e Baggio, a equipe já teve no elenco outros nomes de peso, como Andrea Pirlo e Mario Balotelli.

Outro grande time italiano, a Sampdoria se beneficia do cenário adverso do Brescia. A equipe de Gênova foi rebaixada em campo na Série B, terminando a competição em 18º. Com a provável punição do Brescia, a equipe poderá disputar os playoffs contra a Salernitana, que ficou uma posição acima.