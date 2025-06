Carrascal e Okafor: quem são possíveis reforços do Fla para o Super Mundial

O Flamengo tem interesse nas contratações do meia colombiano Carrascal e do atacante suíço Okafor, mas dificilmente poderá contar com os jogadores para o Super Mundial. Na Live do Flamengo, Rodrigo Mattos e Igor Siqueira analisaram os alvos rubro-negros no mercado.

Carrascal foi revelado pelo Millonarios (COL) e tem passagens por Sevilla (ESP), Karpaty (UCR), River Plate (ARG), CSKA (RUS) e Dynamo Moscou. Desde 2022, ele defende a seleção da Colômbia.

O interesse do Fla em Noah Okafor foi noticiado primeiramente pela imprensa turca. O ponta suíço foi revelado pelo Basel (SUI) e ganhou destaque na Europa atuando pelo Red Bull Salzburg (AUT). De lá, ele foi contratado pelo Milan. Na última temporada, fez parte do elenco do Napoli, campeão italiano.

Mattos: Jogadores de seleção

O Okafor, as temporadas que ele fez no Napoli e no Milan não foram boas: alguns jogos, poucos gols, poucas assistências, algumas contusões. Tem um ponto de interrogação aí. Quando ele jogou no Red Bull Salzburg, aí ele tem números muito bons. E o Red Bull Salzburg não é um timeco, joga competições europeias.

O Carrascal é um jogador considerado habilidoso, já esteve na mira do Flamengo antes. Tem qualidades, mas é inconstante. A última temporada dele foi muito boa, no Dínamo de Moscou. Mas ele rodou por muitos clubes com números mais baixos, inclusive no River, que seria uma referência parecida com a do Flamengo. [...] São jogadores de seleções significativas.

Rodrigo Mattos

Igor: Okafor não pode ser mais um 'quase-gol'

[Sobre o Okafor], tem o Braithwaite, o Depay, no Corinthians, [que são jogadores adaptados]. O cara pode vir da Groenlândia, se ele tiver bola, ele vai encaixar. O problema é se for mais um para ficar no departamento médico, e se for mais um 'quase-gol'. Essa tem que ser a preocupação do Flamengo: calibrar para ver se o cara vem inteiro e se vem afiado para resolver a situação da falta de gol dos jogadores de lado de campo Walter Casagrande Jr.

Igor Siqueira

