Campeão da Champions League, Donnarumma indica permanência no PSG

Em meio a boatos de uma possível saída, o goleiro italiano Gianluigi Donnarumma indicou que deseja permanecer no Paris Saint-Germain. Antes da final da Liga dos Campeões, o arqueiro de 26 anos disse que não havia decidido nada sobre a renovação com o PSG, mas parece ter "batido o martelo" em relação ao seu futuro.

"Minha prioridade é ficar no PSG, acho que não haverá problemas nas negociações", declarou Donnarumma, em entrevista à emissora Sky Sports Italia, após a vitória da tetracampeã mundial sobre a Moldávia, nesta segunda-feira.

Donnarumma chegou ao PSG em 2021 e assumiu a titularidade no lugar do costarriquenho Keylor Navas, que defendia a meta da equipe parisiense desde 2019. No entanto, o arqueiro italiano nunca foi unanimidade entre os torcedores do Paris Saint-Germain.

Quando declarou que não sabia se renovaria seu contrato, que expira em junho de 2026, Donnarumma atraiu o interesse dos dois clubes de Manchester, o City e o United, mas a tendência agora é que ele siga na capital francesa.

Donnarumma: fenômeno desde os 16 anos

Revelado pelo Milan aos 16 anos, em 2015, Donnarumma teve impacto imediato na equipe italiana. Como goleiro mais jovem a atuar pelo 'Rossonero', permaneceu no clube por seis temporadas. Contudo, só venceu um título: a Supercopa da Itália de 2016.

Após se destacar na Eurocopa 2021, Donnarumma deixou o Milan a custo zero e se transferiu para o PSG, onde já levantou dez taças, incluindo a inédita Liga dos Campeões nesta temporada.