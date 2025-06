Brescia decreta falência por R$ 19 milhões; quais brasileiros deixariam de existir pela dívida?

O Brescia, tradicional time de futebol da Itália, teve a falência decretada. O clube não conseguiu quitar uma dívida de 3 milhões de euros (cerca de R$ 19 milhões na cotação atual). A equipe, que jogou a Série B na última temporada do futebol italiano, disputou a elite pela última vez na temporada de 2019/2020.

O clube foi fundado em 17 de julho de 1911. Nomes importantes do futebol mundial, como Pep Guardiola, Roberto Baggio e Andrea Pirlo, vestiram a camisa do Brescia em suas carreiras. No entanto, diante do cenário atual, a agremiação corre o risco de ser extinta. O time também pode cair para a última divisão na Itália e ter que se reconstruir com um outro nome.

Fundado há 114 anos, o Brescia chegou a se firmar entre as equipes que disputaram a primeira divisão do Campeonato Italiano por um tempo e teve a sua melhor campanha na elite do futebol italiano na temporada 2000/2001. Naquela edição, a equipe finalizou a competição em oitavo lugar.

Considerando o valor da dívida do Brescia, apenas três clubes brasileiros que disputaram a Série A do ano passado sobreviveriam. Segundo o estudo "Relatório Convocados", feito em parceria pelas consultorias Galapagos Capital e Outfield, a soma das dívidas dos clubes brasileiros ultrapassou R$ 14 bilhões.

Em 2024, das equipes que estavam na elite do Brasileirão, somente Atlético-GO, Juventude e Criciúma apresentaram dívidas inferiores a R$ 19 milhões. O Corinthians, por exemplo, foi o clube que apresentou maior dívida no ano passado, na casa de R$ 2,3 bilhões.