Brasil x Paraguai: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelas Eliminatórias

O Brasil volta a campo pelas Eliminatórias Sul-Americanas nesta terça-feira. A Seleção recebe o Paraguai às 21h45 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da Globo e do Sportv.

Os brasileiros buscam a primeira vitória sob o comando do técnico Carlo Ancelotti. O italiano estreou na rodada passada, no empate com o Equador por 0 a 0, em Guayaquil.

Ancelotti deve fazer mudanças na escalação. A primeira é a volta de Raphinha, que cumpriu suspensão contra o Equador. A tendência é que o jogador do Barcelona entre na vaga de Estevão.

Outra alteração pode ser a entrada de Matheus Cunha. O atacante treinou no lugar de Richarlison. No restante, a formação da estreia deve ser repetida.

O Brasil pode confirmar a vaga na Copa do Mundo em caso de vitória. Para isso, a Seleção depende ainda de um triunfo do Uruguai sobre a Venezuela.

Do outro lado, o Paraguai também pode carimbar a vaga no Mundial em caso de vitória. A seleção comandada por Gustavo Alfaro vem embalada por uma sequência de bons resultados.

FICHA TÉCNICA:



BRASIL X PARAGUAI

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Data: 10 de junho de 2025, terça-feira



Hora: 21h45 (de Brasília)



Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)



Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)



VAR: Juan Soto (VEN)

Brasil: Alisson; Vanderson, Marquinhos, Alexsandro e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson; Raphinha, Vinícius Júnior e Matheus Cunha



Técnico: Carlo Ancelotti

Paraguai: Gatito Fernández; Cáceres, Gustavo Gómez, Alderete e Junior Alonso; Cubas, Gómez, Galarza e Almirón; Enciso e Sanabria



Técnico: Gustavo Alfaro