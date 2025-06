Brasil finaliza preparação para jogo contra o Paraguai; veja provável escalação

A Seleção Brasileira finalizou, na tarde desta segunda-feira, a preparação para a partida contra o Paraguai, pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. O técnico Carlo Ancelotti comandou um último treinamento no gramado da Neo Química Arena, palco do confronto, e fez os ajustes finais na equipe.

Antes da atividade, o italiano concedeu entrevista coletiva e escondeu a escalação do Brasil, apesar de confirmar que o atacante Raphinha, suspenso diante do Equador, irá retornar ao time.

A imprensa, como de costume, teve acesso aos 15 minutos iniciais do treinamento. Antes de dar início aos trabalhos, Ancelotti reuniu o grupo no centro do campo para uma conversa. Os atletas, posteriormente, realizaram um treino físico, seguido por uma roda de bobinho.

A tendência é que Raphinha herde a vaga de Estêvão no ataque. A provável escalação do Brasil tem: Alisson; Vanderson, Marquinhos, Alexsandro e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson; Raphinha, Vinicius Júnior e Richarlison (Matheus Cunha).

A Seleção Brasileira vive a expectativa de confirmar sua vaga na Copa do Mundo de 2026 de maneira antecipada. Para isso, basta vencer o Paraguai e torcer por uma derrota da Venezuela contra o Uruguai.

Brasil e Paraguai se enfrentam nesta terça-feira, data de aniversário de Ancelotti, a partir das 21h45 (de Brasília). O embate marcará a estreia do italiano com a Amarelinha em território nacional.

A Canarinho, no momento, ocupa o quarto lugar da tabela de classificação das Eliminatórias, com 22 pontos, e vem de um empate sem gols com o Equador, fora de casa.