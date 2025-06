Botafogo desembarca em Los Angeles para a disputa do Mundial

A delegação do Botafogo desembarcou, nesta segunda-feira, em Los Angeles para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. O torneio acontecerá entre os dias 14 de junho e 13 de julho nos EUA. O Glorioso está no Grupo B, com Atlético de Madrid, da Espanha, PSG, da França, e Seattle Sounders, dos EUA.

A equipe estreia no Mundial neste domingo, às 23h (de Brasília), contra o Seattle Sounders, no Lumen Field, em Washington.

Após embarcar no último domingo, a delegação do Botafogo chegou aos EUA por volta das 11h (de Brasília) nesta segunda-feira. O grupo do Glorioso está hospedado no Hotel Ritz Carlton Bacara, em Santa Bárbara, cidade próxima a Los Angeles. Os treinos da equipe ocorrerão no Westmont College, localizado a 25 minutos de distância do hotel.

O técnico Renato Paiva tem à disposição quase todo o elenco relacionado. Apenas Savarino, convocado pela Venezuela nesta Data Fifa, não está com a delegação do Botafogo. O Glorioso já conta com Arthur Cabral, reforço anunciado no último domingo.

Além da disputa do Mundial, a equipe também realizará ações especiais para os torcedores em solo norte-americano. O clube promoverá a "Botafogo House", local que oferecerá atividades culturais, exposições, ativações de patrocinadores e celebrações temáticas, ligadas à história do Glorioso. O espaço fica na Venice Beach, na cidade de Los Angeles.

Fase do Botafogo

Apesar de ter oscilado no início da temporada, o Botafogo se organizou e chega em boa fase para o Mundial. A equipe está na sexta posição do Campeonato Brasileiro, com 18 pontos, seis a menos que o Flamengo, líder da competição.

Além disso, o Botafogo segue vivo nos dois torneios eliminatórios. Na Libertadores, o clube enfrenta a LDU, e na Copa do Brasil, duela com o Red Bull Bragantino. Ambos os confrontos são válidos pelas oitavas de final.