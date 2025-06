Bia Maia vence Petra Kvitova na estreia pelo WTA de Queen's

A brasileira Beatriz Haddad Maia estreou de forma bem-sucedida no WTA de Queen's durante a manhã desta segunda-feira. Pela primeira rodada, a tenista sul-americana passou pela tcheca Petra Kvitova com um triunfo por 2 sets a 1, parciais de 2/6, 6/4 e 6/4.

Bia aproveitou duas das nove oportunidades para quebrar o serviço de Kvitova, uma no segundo e outra no terceiro set, o suficiente para ganhar de virada. Com duas vitórias em três jogos, a brasileira passa a liderar o retrospecto no confronto direto com a tcheca.

A próxima adversária de Bia Maia no torneio disputado em piso de grama já está definida. Na briga pela classificação às quartas de final em Londres, ela encara a norte-americana Emma Navarro, cabeça de chave número 3, que ficou de bye na primeira rodada.

A tenista brasileira leva vantagem no confronto direto com a rival norte-americana, já que ganhou três dos cinco confrontos pelo circuito da WTA. Ambas jogaram duas vezes nesta temporada, com vitória de Emma Navarro em Stuttgart e de Bia Maia em Strasbourg.