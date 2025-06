Bia Haddad valoriza vitória sobre Kvitova na grama: 'Uma das melhores neste tipo de piso'

Beatriz Haddad Maia começou com uma boa vitória nesta segunda-feira, a caminhada no WTA 500 de Queen’s, em Londres. A competição abre a temporada de grama do circuito mundial de tênis.

O torneio também serve como preparação para Wimbledon, o terceiro Grand Slam do ano. Na estreia em Queen’s, Bia Haddad bateu a checa Petra Kvitova, ex-número 2 e atual 574 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/4 e 6/4, em 2h17.

Kvitova, de 35 anos, conquistou o torneio de Wimbledon nos anos de 2011 e 2014. O resultado desta segunda-feira foi muito celebrado pela tenista brasileira.

"Ela é uma das melhores neste tipo de piso. Foi incrível jogar nesta quadra e neste estádio, que homenageia Andy Murray, um dos maiores do tênis", disse Bia.

A quadra central do complexo de Queen’s recebe o nome de Andy Murray, ex-número 1 do mundo. O britânico acompanhou a partida desta segunda e posou para fotos com a brasileira e Kvitova depois do confronto.

Bia Haddad ganha confiança após ser eliminada logo na primeira rodada em Roland Garros. Nas oitavas de final em Queen’s, a brasileira terá pela frente a norte-americana Emma Navarro, décima colocada no ranking mundial. O jogo acontece na terça-feira.

"Ela é uma ótima jogadora, está jogando muito bem, desde a temporada passada. Eu a conheço há alguns anos, então tenho certeza que será um ótimo jogo. Eu vou dar 100% de mim, e vamos ver o que acontece", completou Bia.