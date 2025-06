Bia Ferreira 'nocauteia' Popó na audiência da luta de boxe na TV Globo

Beatriz Ferreira 'nocauteou' Acelino Popó Freitas. A segunda defesa de título mundial da boxeadora, sábado, na Globo registrou audiência 50% superior ao da quinta edição do 'Fight Music Show', em 12 de outubro do ano passado, quando o tetracampeão aposentado se apresentou diante do argentino Jorge "El Chino" Miranda.

A vitória de Bia sobre a argentina Marina Inês 'Dinamita' Ferreyra, por pontos, após dez assaltos, em decisão unânime dos jurados, proporcionou boa audiência para a 'Faixa Combate'. Em São Paulo, a transmissão alcançou 6 pontos e 27% de participação, superando em 50% (+ 2 pontos) a média da faixa nas quatro semanas anteriores.

No Rio, os números também foram bons: os 6 pontos de audiência e 28% de participação representaram um crescimento de 20% (+ 1 ponto) em relação à média dos quatro sábados anteriores. Em comparação com a mesma edição do 'Fight Music Show', a luta da brasileira também teve 20% (+ 1 ponto) mais audiência na capital fluminense.

Bia, de 32 anos, soma sete vitórias na carreira profissional, com dois nocautes. Ela também acumula duas medalhas em Jogos Olímpicos e dois campeonatos mundiais no boxe 'amador'. O próximo desafio da brasileira, dona do cinturão da Federação Internacional de Boxe (FIB) poderá ser ainda este ano diante da norte-americana Stephanie Han, campeã da Associação Mundial de Boxe (AMB), em duelo de unificação da categoria dos pesos leves.