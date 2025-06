Bandeirinha que agrediu adolescentes é excluído de torneio; pais fazem B.O.

Do UOL, em São Paulo

O árbitro assistente que agrediu jogadores adolescentes de time sub-17 vinculado ao clube social do São Paulo foi excluído do quadro de prestadores de serviços do Interclubes. O torneio também abriu processo administrativo disciplinar sobre o caso, e pais dos atletas envolvidos registraram B.O. (Boletim de Ocorrência) ontem na delegacia.

O que aconteceu

O presidente do Interclubes afirmou ao UOL que o bandeira e os demais árbitros da partida foram banidos da competição. José Muniz Netto disse que acionou a empresa terceirizada responsável pela arbitragem para afastar o trio de profissionais.

O bandeirinha não teve o seu nome divulgado. Ele é contratado da SFM Eventos Esportivos, que presta serviços ao Interclubes há anos.

A diretoria do torneio abriu processo disciplinar administrativo. O Interclubes frisou que tem a segurança dos jogadores menores de idade como prioridade máxima. Após o ocorrido, a organização emitiu nota de repúdio e está acompanhando os desdobramentos do caso.

Vamos investigar o comportamento não só do árbitro, mas as medidas que a empresa terceirizada vai tomar. Ela vai ter que se manifestar sobre isso. A gente também vai avaliar a segurança da praça esportiva e a questão disciplinar dos atletas e comissão técnica. Queremos entender o que aconteceu como um tomo para tomar as decisões.

José Muniz Netto, presidente do Interclubes, ao UOL

O comportamento dos jovens jogadores também será avaliado e pode resultar em punições. Uma comissão disciplinar formada por membros de diferentes clubes vai analisar o caso com urgência para definir como proceder. Dependendo do que for constatado pelo vídeo de transmissão da partida, alguns envolvidos podem ser suspensos.

Quatro atletas e seus responsáveis foram a delegacia e prestaram depoimento, assim como o trio de arbitragem. O caso foi registrado como ameaça e lesão corporal no 11º DP, em Santo Amaro.

Policiais militares foram acionados, na tarde do domingo (8), para atender a ocorrência em um centro esportivo, localizado na Avenida Santo Amaro, zona sul da capital. No local, foi apurado que ocorria uma partida de futebol e que, durante o jogo, atletas de um time e a equipe de arbitragem entraram em luta corporal após uma discussão. Como se trata de crime de ação penal condicionada, as partes foram orientadas quanto ao prazo para oferecer representação criminal.

SSP, em nota, ao UOL

O Interclubes negou que tenha ocorrido alguma ofensa racial em campo. A direção teve conhecimento de relatos nas redes sociais de que o assistente teria sido alvo de injúria racial, mas afirmou que nenhuma das partes envolvidas fez menção a isso nos depoimentos.

A briga

A agressão ocorreu na última jogada da partida após gol anulado do time social do São Paulo —a equipe sub-17 não é vinculada à base do Tricolor. O EC Banespa vencia a partida por 2 a 1 e levou nos acréscimos o que seria o empate, mas o lance não foi validado.

Jogadores cercaram o bandeirinha, que desferiu um soco no rosto de um dos adolescentes. Um dos jovens atletas encarou o árbitro, colando testa com testa, e foi atingido pelo golpe.

A ação gerou uma pancadaria generalizada em campo. Outros atletas chegaram na confusão e partiram para cima do assistente, que distribuiu socos e pontapés. Os demais árbitros se aproximaram para tentar conter a briga.