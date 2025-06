Bahia anuncia renovação de contrato do atacante Ademir

Nesta segunda-feira, o Bahia anunciou a renovação de contrato do atacante Ademir. O atleta, que possuía vínculo até dezembro de 2025, estendeu até o fim de 2026.

Ademir chegou ao Tricolor de Aço em abril de 2023 e se consolidou como uma peça importante no elenco comandado por Rogério Ceni. Com a camisa do clube, foram 122 jogos, com 15 gols marcados e 19 assistências.

Nesta temporada, o jogador balançou as redes três vezes em 27 partidas.

O Bahia volta aos gramados nesta quinta-feira, contra o Red Bull Bragantino, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Municipal Cicero De Souza Marques.

A equipe busca a vitória para subir na tabela do Brasileirão. O Tricolor de Aço se encontra em sétimo lugar, com 18 pontos. Já o Bragantino, com 23 unidades, é o terceiro colocado.