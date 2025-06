Aspinall ironiza Jon Jones por mirar Ngannou: "Nunca recusei uma luta"

Enquanto Jon Jones reacende o desejo de enfrentar Francis Ngannou em uma superluta, Tom Aspinall, atual campeão interino dos pesos-pesados, não escondeu a ironia ao comentar a situação. Em vídeo publicado em seu canal no 'Youtube' neste domingo (8), o inglês fez questão de reforçar que não tem o hábito de escolher adversários - em contraste com o que vê nas atitudes do campeão linear do UFC.

A declaração surge em meio à crescente frustração do britânico com a falta de movimentação concreta para a tão aguardada luta de unificação dos cinturões. Segundo Aspinall, a postura de Jones, que parece priorizar lutas midiáticas fora do plantel atual da organização, apenas reforça a ideia de que o confronto entre eles dificilmente acontecerá.

"Dana White disse que eu sou o cara dele. Adoramos isso. Vou provar isso em breve. Está chegando", afirmou Aspinall.

Provocação

O lutador de 31 anos já havia manifestado anteriormente que desistiu da ideia de enfrentar 'Bones', citando a inatividade do americano e as recorrentes especulações sobre sua aposentadoria. Agora, com Jones sinalizando um retorno apenas para encarar Ngannou - que sequer integra mais o plantel do UFC -, o inglês fez questão de se posicionar de forma crítica.

"O dia em que eu começar a fugir de lutas e recusar adversários é o dia em que vou me aposentar. Nunca recusei uma luta na minha vida, e nunca vou. Quem quiserem que eu enfrente, é quem eu vou enfrentar", declarou.

Apesar da provocação velada, Aspinall mantém o discurso de prontidão e reafirma estar disposto a enfrentar qualquer oponente. Enquanto isso, o cenário dos pesos-pesados permanece indefinido: Jones segue sem previsão de retorno após lesão e cirurgia, e Ngannou continua livre no mercado, fora dos planos imediatos do UFC.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok