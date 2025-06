Artilheiro, Estêvão chega ao Mundial como líder em participação em gols pelo Palmeiras no ano

Estêvão se mostrou a principal peça ofensiva do Palmeiras de Abel Ferreira nesta temporada. O jovem de 18 anos lidera o Verdão no quesito participação em gols no ano e vê no Mundial a chance de defender o posto em seu ultimo torneio pelo clube.

Acertado com o Chelsea para a próxima temporada europeia, Estêvão soma, atualmente, 16 participações em gols pelo Palmeiras nesta temporada. Desta maneira, o atacante fica na frente de Flaco López (14) e Maurício (10). O Cria da Academia, inclusive, é o artilheiro do Alviverde no ano, com 11 tentos marcados, um a mais em relação ao centroavante argentino.

No quesito assistências, Estêvão fica atrás apenas de Raphael Veiga. O meio-campista do Palmeiras tem sete passes para gols em 2025, enquanto o jovem acumula cinco.

Além disso, junto ao goleiro Weverton, o atacante que veste a camia 41 é o jogador do elenco palestrino com mais jogos nesta temporada, com 32 partidas. Logo atrás vem Facundo Torres e Richard Ríos, ambos com 30 apresentações.

As boas atuações renderam a Estêvão a convocação à Seleção Brasileira para os jogos contra o Equador (titular) e Paraguai. O Brasil pega os paraguaios nesta terça, às 21h45 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Copa do Mundo de Clubes é a 'última dança'

A Copa do Mundo de Clubes é o último campeonato de Estêvão antes de se despedir do Palmeiras. O jovem está de malas prontas para o Chelsea e se apresentará ao clube de Londres após a disputa do torneio nos Estados Unidos.

O Palmeiras está no Grupo A do Mundial, ao lado de Al-Ahly (EGI), Porto (POR) e Inter Miami (EUA). A estreia do Verdão no Mundial acontece no dia 15 de junho, contra o Porto. A bola rola às 19h, no MetLife Stadium.